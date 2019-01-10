"Катастрофические гуманитарные стандарты": В ПАСЕ рассказали о лагерях беженцев в Греции

Новости мира: В ПАСЕ заявляют о катастрофических условиях в лагерях для беженцев в Греции.

В Парламентской ассамблее Совета Европы заявляют о неотложной необходимости обеспечения гуманитарных стандартов в некоторых лагерях для беженцев на территории Греции.

Об этом отметила в четверг главный докладчик ПАСЕ по вопросам условий принятия беженцев Петра Де Суттер, сообщает корреспондент Укринформа в Страсбурге.

"Катастрофические гуманитарные стандарты, которые усиливаются снегопадами и низкой температурой, угрожают искателям убежища, что имеет место в некоторых лагерях в Греции", - заявила бельгийский парламентарий.

Она подчеркнула, что Европа должна прилагать больше усилий, чтобы граждане из Камеруна и других стран не оказывались в опасных условиях на маршрутах нерегулярной миграции.

Как сообщалось, сейчас Европа преодолевает кризис нерегулярной миграции. Подавляющее большинство людей, которые хотят претендовать на убежище (международную защиту) прибывает из стран Африки и Сирии в Европу. Один из маршрутов такой миграции пролегает через Средиземное море на территории Греции, Турции и Италии.

В начале января десятки беженцев, размещенных в палаточном лагере на севере Греции, протестовали против условий жизни, поскольку в некоторых районах температура опустилась до -20 градусов по Цельсию.