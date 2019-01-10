Глава МИД Словакии рассказал о приоритетах ОБСЕ во время его председательства

Новости мира: По словам главы МИД Словакии, ситуация в Керченском проливе и в регионе в целом вызывает большую обеспокоенность.

Словакия официально представила приоритеты председательства в ОБСЕ

Об этом заявил действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак во время заседания Постоянного совета в четверг в Вене, сообщает корреспондент Укринформа в Австрии.

"Мы намерены заниматься такими вопросами, как посредничество, урегулирование и предотвращение конфликтов, а также положением людей, которые страдают в результате этих конфликтов", - заявил Лайчак, представляя первый ключевой приоритет.

При этом, Лайчак подчеркнул, что надо разобраться с имеющимся инструментарием и научиться им лучше пользоваться: "Это касается существующих инструментов работы и механизмов – например, Структурированный диалог или Управление и реформирование сектора безопасности. Надо также искать новые возможности и делать это более успешно, это такие темы, как гендерный мейнстриминг, расширение участия женщин в сфере безопасности". Отдельно он указал на важность эффективного использования механизмов на местах, в частности, это касается СММ ОБСЕ в Украине.

В то же время глава МИД Словакии указал, что необходимо "начинать планировать наше реагирование на вызовы завтрашнего дня". "И поэтому наш второй приоритет – более безопасное будущее", - заявил он.

Словацкое председательство намерено задействовать ОБСЕ как платформу для развития диалога относительно "более безопасного будущего" как в региональном, так и международном масштабе.

Третьим ключевым приоритетом он назвал эффективную многостороннюю дипломатию.

Действующий председатель ОБСЕ подчеркнул, что любой вызов – от терроризма до изменения климата можно решить только сообща. В то же время он отметил, что заявлений недостаточно, нужны четкие действия.

"Мы убеждены, что все инструменты, необходимые для преодоления вызовов, уже существуют. И, собственно, многие из них находится здесь, в ОБСЕ. Мы посвятим наше председательство их использованию и развитию", - заявил он.