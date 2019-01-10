В Норвегии заметили перебои с GPS возле границы с РФ

Новости мира: В Норвегии пилотов предупредили о проблемах в работе GPS недалеко от границы с РФ.

Авиационный регулятор Норвегии предупредил пилотов, использующих воздушное пространство региона Финнмарк в районе границы с Россией, о перебоях в работе системы GPS.

Об этом сообщает издание The Barents Observer со ссылкой на сообщение регулятора NOTAM.

По данным издания, сообщение о том, что сигнал GPS может проходить с препятствиями, было опубликовано 9 января в 11.35 по местному времени.

Пока не ясно, какой самолет заметил помехи в системе GPS, однако между 11.00 и 12.00 в аэропорту Киркенеса (город у границы с Россией. - Ред.). Приземлялись самолеты авиакомпаний SAS, Norwegian и Widerøe.

Предупреждение будет действовать до 31 января.

Ранее Норвегия и Финляндия обвинили Россию во вмешательстве в работу системы GPS во время учений НАТО Trident Juncture. Учения, в которых были задействованы около 50 тысяч военных из 30 стран, прошли с 25 октября по 7 ноября.