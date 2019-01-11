Новости мира: 10 января в Румынии произошло еще одно землетрясение.

В четверг днем в сейсмоактивном регионе Вранча в Румынии произошло землетрясение магнитудой 4,3 балла по шкале Рихтера. Это второе за последние двое суток землетрясение такой силы.

По данным румынского Национального института физики Земли, эпицентр подземных толчков находился на глубине около 150 км.

Ранее эксперты предупреждали, что на территории Западной Украины в любое время может произойти землетрясение мощностью 8-9 баллов по 12-балльной шкале Рихтера.

Напомним, в Румынии в октябре произошло землетрясение магнитудой 5,6 балла, подземные толчки также почувствовали в Украине, Молдове и Болгарии. Толчки ощущались в Бухаресте, Молдове и Одесской области Украины.