Роскомнадзор нашел экстремизм на сайте BBC

Новости мира: Роскомнадзор выступил с обвинениями к BBC после проверок сайта на факты распространения идеологии терроризма.

Российский регулятор Роскомнадзор обвинил медиакорпорацию BBC (Великобритания) в распространении идеологии терроризма, на что BBC ответили, что работают согласно законам стран, в которых проводится вещание.

Вчера, 10 января, Роскомнадзор опубликовал заявление, что в результате проверки материалов на сайте BBC были найдены материалы, которые можно расценивать как нарушающими антиэкстремистское законодательство, сообщает Русская служба BBC.

Прежде всего Роскомнадзор заявил, что в материалах сайта BCC были найдены цитаты лидера запрещенной в многих странах террористической группировки ИГИЛ Аль-Багдади, что, по мнению российского регулятора, является трансляцией идеологических установок террористических организаций.

"Как международный вещатель, BBC работает в соответствии с законодательством каждой страны вещания, в том числе России. Мы всегда готовы предоставить дополнительную информацию о том, как мы освещаем те или иные события, в случае обращения к нам представителей соответствующих надзорных органов", - заявил представитель компании.

Роскомнадзор начал проверки транслируемого в РФ телеканала BBC World News еще 21 декабря 2018 года "в связи с ситуацией, связанной с вынесением британским регулятором Ofcom решения о нарушении каналом RT правил вещания".

Ранее, в работе Russia Today были найдены сразу семь нарушений в выпусках новостей и политических программ. Ошибки датируются с 17 марта по 26 апреля 2018 года. Британский регулятор утверждал, что RT нарушил требования беспристрастности.

Штрафные меры, сообщал британский регулятор, будут приняты после изучения ответа российского телеканала.

Российский Russia Today выступил с заявлением, что разочарован выводами Ofcom, который "не уделил должного внимания правам как самого телеканала RT, так и его зрителей".