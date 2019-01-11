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Россия не собирается каяться и признавать вину за крушение МН17 на Донбассе

Россия не собирается каяться и признавать вину за крушение МН17 на Донбассе
13:57 Сегодня Телеграф

Новости мира: Россия продолжает отказываться от вины за крушение самолета рейса МН17, обвинив Нидерланды и Австралию в отказе вести диалог.

Российское Министерство иностранных дел выступило с заявлением, что Россия не намерена признавать вину за крушение самолета рейса МН17 летом 2014 года на Донбассе, сообщает корреспондент.

Об этом на брифинге сообщила спикер МИД РФ Мария Захарова в ответ на вопрос о правдивости сообщений об отказе России вести диалог с Нидерландами касательно этой трагедии.

«Правительство Нидерландов регулярно отчитается перед парламентом своей страны о ходе расследования катастрофы Боинга, но как мы видим следствие буксует, возникает соблазн, как мы понимаем возложить всю ответственность как всегда на Россию. С момента гибели самолета прошло уже более четырех лет. Расследование так и не завершено, важные обстоятельства произошедшего до сих пор не прояснены», - сказала Захарова. 

Захарова напомнила, что в мае прошлого года Гаага и Канберра выдвинули России официальные обвинения в причастности к трагедии, но не подкрепили их никакими доказательствами. Помимо этого, Австралия и Нидерланды предложили трехсторонние переговоры, переписка о них ведется с мая, но сама встреча представителей так и не состоялась из-за разногласий подходов сторон.

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«Нидерланды и Австралия заинтересованы лишь в обсуждении юридической ответственности России и вытекающих из нее последствий – то есть требуют от нас признать вину в гибели малазийского Боинга и в общем-то покаяться. Такая ультимативная постановка вопроса конечно Россию не устраивает», - заявила Захарова.

Спикер МИД РФ утверждает, что перспективы расследования туманны, в связи с тем, что расследование все еще не завершено, а виновные не найдены.

У России сохранилось множество вопросов к следствию, в частности незакрытия «воздуха» над Донбассом во время ведения боевых действий, а также отсутствию "внятной" реакции на материалы оборонного ведомства России от 17 сентября 2018 года, где обвинялась Украина.

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Захарова отметила продолжение контакта с Нидерландами и Австралией по организации трехсторонней встречей, которая может состояться «в ближайшие месяцы», если эти страны не откажутся от ультиматумов и безосновательных, по мнению России, политических обвинений и согласятся на профессиональный разговор по ключевым вопросам трагедии МН17.

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Все по теме:

Украина, Австралия, Нидерланды, РФ, МИД РФ, МН17, Мария Захарова.
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