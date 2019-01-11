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Еще одного топ-менеджера Huawei задержали за шпионаж: На сей раз в Польше

Еще одного топ-менеджера Huawei задержали за шпионаж: На сей раз в Польше
14:42 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Топ-менеджер Huawei задержан в Польше по подозрению в шпионаже.

Гражданин Китая, являющийся топ-менеджером Huawei, задержан в Польше по подозрению в сборе разведданных в пользу КНР, сообщили польские СМИ в пятницу со ссылкой на заявление замглавы разведслужбы Польши.

Вместе с ним также задержан и гражданин Польши, ранее работавший в службе внутренней безопасности страны. Они проведут под стражей минимум три недели.

Известно, что задержанный гражданин Китая - высокопоставленный сотрудник компании Huawei. Более подробных данных о нем и его роли в компании не приводится.

По данным польского телевидения, сотрудники спецслужб Польши провели обыски в местных офисах Huawei, в телекоммуникационной компании Orange Polska, где работал задержанный гражданин Польши, а также - в здании телекоммуникационного регулятора Польши.

В Huawei заявили, что знают о задержании гражданина КНР, действительно являющегося сотрудником компании.

Компания Orange Polska заявила о готовности сотрудничать с властями Польши в рамках расследования.

В декабре в Канаде по запросу властей США задержали Мэн Ваньчжоу, финансового директора Huawei. В США ее обвиняют в нарушении режима санкций в отношении Ирана. Позднее она была отпущена под залог в $7,5 млн.

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Китай, Польша, Huawei, Шпионаж.
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