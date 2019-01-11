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Самые сильные снегопады за 20 лет: Германия и Австрия оказались в плену непогоды

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Самые сильные снегопады за 20 лет: Германия и Австрия оказались в плену непогоды
15:01 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: Австрию и Германию засыпали самые сильные снегопады за последние 20 лет.

Юг Германии, Австрия и часть Чехии в течение последней недели переживают самые сильные снегопады за последние 20 лет.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

В Австрии с последних выходных в результате непогоды погибли по меньшей мере восемь человек. В четверг неподалеку от Мюнхена в результате падения дерева погиб 9-летний ребенок.

В регионе возникли перебои в движении автомобильного и железнодорожного транспорта, в основном из-за поваленных деревьев.

По информации корреспондента DW, альпийский городок Альтаусзее в Австрии полностью "погребен под снегом". Он описал прогулку по городу как "хождение по тоннелю со снежными стенами, вдвое выше человеческого роста". Половину населения города эвакуировали, опасаясь схода лавины.

Спасатели спасли девятерых туристов, которые застряли в снегу на курорте Целль-ам-Зее. Дорога к курортам Лех и Обертауэрн была закрыта из-за риска схода лавин.

Один человек погиб, когда его сбила собственная машина, припаркованная на склоне.

Линии электропередачи повреждены снегом. В четверг 4500 домов остались без электричества. Австрия ожидает выпадения еще полметра снега до выходных.

Сотни водителей провели среду в своих машинах на юге Германии - снежная буря заставила их остановиться в дороге. Аэропорты Мюнхена и Франкфурта отменяли рейсы из-за снегопада.

В Альпах недалеко от границы с Австрией в коммуне Берхтесгаден уже выпало 2 метра снега. Местность объявили районом катастрофы.

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Германия, Австрия, Непогода, Снегопады.
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