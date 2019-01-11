В Лондоне допускают отказ от Brexit в случае провала голосования

Новости мира: Глава МИД Великобритании прогнозирует "парализованный Brexit" в случае отклонения сделки на грядущем голосовании.

Министр иностранных дел Британии Джереми Хант не исключает отмену Brexit в случае отсутствия договоренности между Великобританией и ЕС.

"В случае, если проект сделки будет отклонен, в конечном итоге мы рискуем получить не Brexit без сделки, а парализованный Brexit. А паралич Brexit в свою очередь может привести к отказу от выхода из ЕС", - сказал министр в пятницу в эфире радио BBC.

Также глава МИД Великобритании добавил, что срыв Brexit станет серьезным имиджевым ударом для страны на многие поколения.

"Если мы как политики не сможем реализовать Brexit, это будет фундаментальный подрыв доверия между народом и политиками, и я думаю, мы об этом будем жалеть многие и многие поколения (. . .) Это также станет сильным ударом по репутации Британии за границей вне зависимости от причин, по которым Brexit может сорваться", - отметил Дж.Хант.

Голосование в правительстве Великобритании запланировано на 15 января. Премьер-министр страны Тереза Мэй перенесла с 11 декабря голосование в связи с недовольством парламентариев касательно границы в условиях Brexit.

15 января для успеха Терезе Мэй достаточно большинства голосов парламента Великобритании, но сама Мэй не до конца уверена в успехе на будущем голосовании.