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В Лондоне допускают отказ от Brexit в случае провала голосования

В Лондоне допускают отказ от Brexit в случае провала голосования
17:16 Сегодня Телеграф

Новости мира: Глава МИД Великобритании прогнозирует "парализованный Brexit" в случае отклонения сделки на грядущем голосовании.

Министр иностранных дел Британии Джереми Хант не исключает отмену Brexit в случае отсутствия договоренности между Великобританией и ЕС. 

"В случае, если проект сделки будет отклонен, в конечном итоге мы рискуем получить не Brexit без сделки, а парализованный Brexit. А паралич Brexit в свою очередь может привести к отказу от выхода из ЕС", - сказал министр в пятницу в эфире радио BBC.

Также глава МИД Великобритании добавил, что срыв Brexit станет серьезным имиджевым ударом для страны на многие поколения.

СМИ: В правительстве Мэй ожидают, что Brexit не состоится вовремя

"Если мы как политики не сможем реализовать Brexit, это будет фундаментальный подрыв доверия между народом и политиками, и я думаю, мы об этом будем жалеть многие и многие поколения (. . .) Это также станет сильным ударом по репутации Британии за границей вне зависимости от причин, по которым Brexit может сорваться", - отметил Дж.Хант.

Голосование в правительстве Великобритании запланировано на 15 января. Премьер-министр страны Тереза Мэй перенесла с 11 декабря голосование в связи с недовольством парламентариев касательно границы в условиях Brexit.

15 января для успеха Терезе Мэй достаточно большинства голосов парламента Великобритании, но сама Мэй не до конца уверена в успехе на будущем голосовании.

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Все по теме:

ЕС, Великобритания, Тереза Мэй, Brexit, Джереми Хант.
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