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Переименование Македонии: Правительство проводит экстренные переговоры с Грецией

Переименование Македонии: Правительство проводит экстренные переговоры с Грецией
17:37 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: Правительство Македонии второй день проводит экстренные переговоры по соглашению с Грецией.

Правительство Македонии второй день проводит экстренные переговоры, чтобы обеспечить необходимое количество голосов в парламенте для завершения конституционных изменений в рамках соглашения с Грецией.

Об этом сообщает The Associated Press.

Переговоры между правительством и оппозиционными депутатами начались в четверг и продолжились в пятницу после неоднократных задержек c голосованием.

Парламент Македонии должен провести третье и финальное голосование за соглашение с Грецией об изменении названия страны. Для принятия конституционных изменений необходимо две трети голосов депутатов.

Премьер-министр Зоран Заев заручился поддержкой как минимум восьми оппозиционных депутатов VMRO DPMNE, подписав амнистию некоторым из них за прошлогоднее нападение на парламент и выполнив некоторые другие их требования.

Однако другая группа из четырех оппозиционных депутатов от этнических албанцев, чьи голоса также важны, требуют исключения из конституции термина "гражданство Македонии", заявив, что это необходимо сделать, чтобы отразить многоэтнический характер страны.

Если правительство Заева согласится на это, то рискует потерять поддержку первой группы оппозиционных депутатов, которые, среди прочего, хотят получить твердые гарантии идентичности Македонии.

Напомним, в начале декабря парламент Македонии завершил предпоследнюю фазу внесения изменений в Конституцию, согласно которым страну переименуют в Северную Македонию.

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Греция, Переговоры, Македония, Переименование Македонии.
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