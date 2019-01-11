Франция готовится к протестам: Полиция прогнозирует новые вспышки насилия

Новости мира: Во Франции готовятся к очередной волне протестов "желтых жилетов".

Во Франции ожидаются новые акции протестного движения "желтых жилетов".

Об этом заявил генеральный директор Национальной полиции страны Эрик Морван, сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы ожидаем возврата к предыдущему уровню мобилизации", - отметил чиновник, имея в виду, что протесты возобновятся и активизируются после завершения праздников.

Как прогнозируют в полиции, в ближайшую субботу, в частности, в Париже, следует ожидать проявлений насилия со стороны демонстрантов.

Как сообщалось, с начала, от 17 декабря прошлого года, массовых протестных акций во Франции было задержано 5,5 тыс. лиц. Суды вынесли более 1 тыс. приговоров за причастность к насильственным действиям.