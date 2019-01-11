В аэропорту Франкфурта забастовка: украинцам советуют перебронировать билеты

Новости мира: По информации аэропорта "Франкфурт", на 15 января объявлена забастовка служб безопасности аэропорта.

Пассажирам, которые планируют путешествие во Франкфурт-на-Майне или транзитом через франкфуртский аэропорт в другие города 15 января, стоит перебронировать билеты.

Об этом сообщается на странице Генерального консульства Украины во Франкфурте-на-Майне в Facebook.

"Забастовка! Вниманию пассажиров, планирующих путешествие до Франкфурта-на-Майне или транзитом через франкфуртский аэропорт в другие города 15 января”,’ - говорится в сообщении.

По информации аэропорта "Франкфурт", на 15 января объявлена забастовка служб безопасности аэропорта. Как сообщается, до 20.00. по местному времени 15 января пассажиры не смогут пройти контроль по безопасности (в том числе и в транзитной зоне) и таким образом не смогут попасть на свои рейсы. “Служба аэропорта просит пассажиров перебронировать билеты на другие даты”, - указано в сообщении.