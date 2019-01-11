НАТО и ЕС ждут: Парламент Македонии принял решение о переименовании страны

Новости мира: Македония завершила процесс переименования страны.

Парламент Македонии окончательно принял конституционные изменения, изменив название страны на Северную Македонию.

Как сообщает портал 24.mk, за внесение конституционных изменений проголосовал 81 депутат, что составляет его конституционное большинство.

Поправки предусматривают изменение названия страны на "Северную Македонию", а также закрепляют отсутствие претензий к суверенитету и территории соседних государств, предусматривают сохранение идентичности македонского народа и обязанности государства по поддержке диаспоры.

Соответствующие изменения были утверждены в соглашении с Грецией, что открывает перед страной путь в НАТО и ЕС. В частности, в НАТО предполагают, что полноценное членство в Альянсе Северная Македония может получить уже весной этого года.

Впрочем, ради этого коалиции пришлось привлечь часть депутатов оппозиционной партии ВМРО-ДПМНЕ. Сама эта партия приняла решение бойкотировать голосования.