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Протесты "желтых жилетов": в Бельгии первая смерть

Протесты &quot;желтых жилетов&quot;: в Бельгии первая смерть
10:44 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Один из протестующих среди "желтых жилетов" в Бельгии погиб в результате инцидента на автомагистрали.

В Бельгии на одной из автомагистралей под колесами грузовика погиб участник акции "желтых жилетов".

Эта смерть стала первой в Бельгии во время выступлений местных "желтых жилетов", сообщает DW.

"Один из участников акции "желтых жилетов" в Бельгии погиб на востоке страны в результате инцидента на автомагистрали. Вечером в пятницу, 11 января, грузовик совершил наезд на одного из митингующих, которые блокировали участок дороги. В результате наезда пострадавший погиб на месте", - говорится в сообщении.

По данным журналистов, водитель не увидел участника акций протеста и вовремя не затормозил. Несчастный случай произошел вблизи границы Бельгии с Нидерландами. В блокировании части автодороги принимали участие от 20 до 30 манифестантов.

Отмечается, что эта смерть стала первой в Бельгии с начала выступлений "желтых жилетов" в этой стране. В целом до сих пор акции "желтых жилетов" в Бельгии проходили значительно спокойнее, чем в соседней Франции. Во Франции с середины ноября зафиксировано уже по меньшей мере десять смертей, вызванных протестами.

Париж заявил о поддержке протестов "желтых жилетов" из-за рубежа

"Желтые жилеты" в Бельгии сначала выходили на улицы, выступая против повышения цен на топливо, но впоследствии они стали протестовать против снижения покупательной способности населения. Несмотря на в основном мирный характер протестов, в Бельгии также не раз случались стычки между участниками выступлений и полицией. Было задержано много человек.

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Бельгия, Протесты, Желтые жилеты.
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