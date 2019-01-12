Полиция Нидерландов ищет водителя грузовика, который убил активиста

Новости мира: Полиция Нидерландов разыскивает водителя грузовика, который возле бельгийского пограничного городка Визе, совершил смертельный наезд на одного из митингующих.

Полиция Нидерландов разыскивает водителя грузовика, который совершил наезд на одного из митингующих в результате чего он скончался.

Сообщается, что инцидент произошел возле бельгийского пограничного городка Визе, находящегося рядом с нидерландским Эйзденом, 11 января ночью на 50-летнего митингующего в желтом жилете наехал грузовик. К сожалению, мужчина скончался на месте трагедии.

По данным журналистов, водитель не увидел участника акций протеста и вовремя не затормозил. В блокировании части автодороги принимали участие от 20 до 30 манифестантов.

Полиция Бельгии попросила водителя припарковать грузовик с голландскими номерами, сбившего мужчину, на стоянке, однако водитель скрылся. Эта смерть стала первой в Бельгии во время выступлений местных "желтых жилетов".

В целом до сих пор акции "желтых жилетов" в Бельгии проходили значительно спокойнее, чем в соседней Франции. Во Франции с середины ноября зафиксировано уже по меньшей мере десять смертей, вызванных протестами. "Желтые жилеты" в Бельгии сначала выходили на улицы, выступая против повышения цен на топливо, но потом они стали протестовать против снижения покупательной способности населения. Несмотря на в основном мирный характер протестов, в Бельгии также не раз происходили стычки между участниками выступлений и полицией, в результате чего было задержано много человек.