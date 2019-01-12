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Суббота, 12.01.2019

Возле Франции обнаружили подлодку Второго Рейха (Видео)

На севере Франции обнаружены обломки немецкой подводной лодки времён Первой мировой войны. Об этом сообщает Euronews. Металлический каркас около 50 метров в длину, который долгое время был затерян в иле, обнажился в прибрежных водах недалеко от города Виссан благодаря течениям и сильному отливу. Историки рассказывают, что подводная лодка застряла на мелководье в июле 1917 из-за просчёта в навигации. "Она села на мель здесь просто потому, что это был миноносец. Он должен был установить мины. Но для этого надо надо было подойти к берегу, потому что в открытом море от Англии до Франции были натянуты сети для борьбы с подлодками. Эта подлодка подошла слишком близко к пляжу", — объясняет местный гид Винсент Шмитт. Известно, что, когда эта подводная лодка села на мель, экипаж эвакуировался. Субмарину взорвали, чтобы она не досталась противнику. Шум привлёк внимание военного патруля, который вскоре задержал немецких моряков на берегу.
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Франция, Третий Рейх, Первая мировая война, Вторая мировая.
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