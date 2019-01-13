Еще одна колонна турецкой бронетехники прибыла к границе с Сирией

Турция стягивает на границу с Сирией, к провинции Идлиб, свои войска и танки.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник среди военных.
"В пограничную турецкую провинцию Хатай прибыла колонна танков и бронированных машин. Официальные турецкие представители не опровергают подготовку военной операции, однако и не уточняют детали", - отмечается в сообщении.
Сирийская обсерватория по правам человека, находящаяся в Великобритании группа по мониторингу, заявила, что турецкий конвой уже въехал в Сирию.
Напомним, США отправили в сторону Сирии сухопутные войска и группу кораблей ВМС, чтобы помочь вывести из страны своих военнослужащих.