Еще одна колонна турецкой бронетехники прибыла к границе с Сирией

Новости мира: Турция подтянула свои войска к границе с Сирией.

Турция стягивает на границу с Сирией, к провинции Идлиб, свои войска и танки.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник среди военных.

"В пограничную турецкую провинцию Хатай прибыла колонна танков и бронированных машин. Официальные турецкие представители не опровергают подготовку военной операции, однако и не уточняют детали", - отмечается в сообщении.

Сирийская обсерватория по правам человека, находящаяся в Великобритании группа по мониторингу, заявила, что турецкий конвой уже въехал в Сирию.

Напомним, США отправили в сторону Сирии сухопутные войска и группу кораблей ВМС, чтобы помочь вывести из страны своих военнослужащих.