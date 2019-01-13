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&quot;Северный поток - 2&quot;: Посол США написал письма немецким компаниям
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"Северный поток - 2": Посол США написал письма немецким компаниям

&quot;Северный поток - 2&quot;: Посол США написал письма немецким компаниям
02:23 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Посол США в ФРГ пригрозил местным компаниям санкциями из-за "Северного потока-2"

Посол США в Германии Ричард Гренелл разослал немецким компаниям письма, в которых предупредил о возможности введения в отношения них санкций со стороны Вашингтона из-за поддержки строительства газопровода "Северный поток-2". текст послания опубликовало издание Bild, сообщает УНН.

"Мы подчеркиваем, что, если компании, оказывающие поддержку российскому энергетическому сектору, будут участвовать в каких-либо (соответствующих проектах), это может повлечь за собой введение санкций", — написал Гренелл. По его утверждению, "если из-за запуска "Северного потока-2" и "Турецкого потока" европейские поставки газа через Украину станут избыточными, Киев потеряет свое значение в сфере политики безопасности, из-за чего возрастет риск интервенций со стороны России".

Как считает Гренелл, "фирмы, поддерживающие оба проекта, подрывают безопасность Украины и Европы".

По информации газеты, письма, согласованные с властями США, разосланы многим немецким компаниям, которые, в свою очередь, восприняли их как шантаж. "Письма нужно воспринимать не как угрозу, а как ясное выражение политической позиции США", — заявил в связи с этим изданию представитель Гренелла.

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Германия, США, Санкции, Северный поток-2, Ричард Гренелл.
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