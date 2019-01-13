В столице Сербии вновь прошли антиправительственные митинги

Новости мира: Тысячи людей вновь вышли на протесты в столице Сербии.

Тысячи людей собрались в Белграде на митинг против президента Сербии Александра Вучича, которого они обвиняют в подавлении свободы СМИ и давления на оппозицию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Радио Свобода" и издание The Balkan Insight.

Они прошли по центру города, выкрикивая "Измена, предательство!" И "Вучич — вор". Некоторые носили плакаты с надписью "Поднимись, Сербия" или "Начали".

Меньшие акции протеста были проведены в городах Нови-Сад, Крагуевац, Курсумлия, Крушевац, Ужице и Пожези, сообщили на местном телеканале RTS.

Демонстрации начались после того, как в ноябре избили оппозиционного политика Борка Стефановича, что вызвало призывы к прекращению политического насилия в Сербии. Сейчас идет шестая неделя протестов. Сплоченная группа оппозиционных партий, которая назвала себя "Альянс за Сербию", обвиняла Сербскую прогрессивную партию Вучича (SNS) в нападении на Стефановича. Власти отрицают причастность.

В субботу, 5 января, в столице Сербии проходил пятый антиправительственный протест. В манифестации приняли участие несколько тысяч человек, в том числе несколько сотен людей в желтых жилетах.