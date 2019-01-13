Минобороны Румынии приостановило процедуру закупки новых кораблей для ВМФ

Новости мира: Румыния приостановила покупку многофункциональных корветов.

Министерство обороны Румынии приостановило процедуру приобретения четырех многофункциональных корветов общей стоимостью около 1,6 миллиарда евро из-за подозрений в нарушении процедур проведения аукциона.

Об этом проинформировали в пресс-службе оборонного ведомства, сообщает корреспондент Укринформа.

"Из-за резонных подозрений в нарушении процедуры проведения аукциона по выбору поставщика, Министерство обороны приостанавливает процедуру приобретения многофункциональных корветов для нужд военно-морского флота Румынии", - говорится в сообщении.

Подчеркивается также, что оборонное ведомство известило об этом Военную прокуратуру страны.

Приостановление процедуры приобретения корветов произошло за день до объявления победителя аукциона.

Известно также, что заявки на участие в аукционе ранее подали три крупнейших судостроительных компании из Франции, Голландии и Италии.

Представители самих компаний заявили, что они не были письменно уведомлены о приостановлении процедуры приобретения корветов.

Министр обороны Румынии Габриэль Леш заявил, что никто из политиков не вмешивался в процедуру проведения аукциона, однако Министерство обороны страны "желает убедиться в законности проведения самого аукциона по приобретению корветов, так как речь идет о национальных интересах Румынии и её безопасности".