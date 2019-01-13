Мэр Гданска получил удар ножом во время благотворительного концерта

Новости мира: Мэра польского Гданска госпитализировали после нападения неизвестного мужчины.

Мэр польского Гданьска Павел Адамович госпитализирован в тяжелом состоянии после нападения неизвестного мужчины с ножом во время благотворительного концерта.

Об этом сообщает информационный портал Onet.

Уточняется, что на сцену, где находился Адамович, выбежал мужчина, который начал кричать, что во время правления предыдущего правительства Польши был незаконно приговорен к тюремному заключению. Завязалась потасовка, в ходе которой Адамович получил ножевое ранение.

Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz zaatakowany nożem na imprezie #WOŚP #MastercardGrazWOŚP "Halo! Halo! Nazywam się Stefan (?), siedziałem niewinny w więzieniu, siedziałem niewinny w więzieniu, Platforma Obywatelska mnie w to władowała (?), dlatego właśnie zginął Adamowicz." pic.twitter.com/2kydPUqMh5 — Zbigniew Szpadel (@zbSzpadel) 13 января 2019 г.

Сообщается, что мэра Гданьска в течение длительного времени реанимировали на сцене, затем перевезли в больницу. На месте происшествия работает полиция.