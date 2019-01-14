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Во вторник полеты в Германию могут быть затруднены

Во вторник полеты в Германию могут быть затруднены
00:16 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Во вторник в Германии будут бастовать уже 8 аэропортов.

Во вторник, 15 января, к забастовке работников служб безопасности подключатся уже 8 немецких аэропортов.

Об этом предупредил в воскресенье профсоюз Ver.di, сообщает корреспондент Укринформа в ФРГ.

"Забастовка пройдет в 8 аэропортах", - отметили в профсоюзе.

Помимо Франкфурта-на-Майне, о чем сообщалось ранее, предупредительные забастовки анонсированы в аэропортах Гамбурга, Мюнхена, Бремена, Гамбурга, Лейпцига/Галле, Дрездена и Эрфурта.

Кроме того, об ограничениях в работе персонала заявили Ганновер и Мюнхен.

В некоторых аэропортах забастовка будет 24-часовой, в других – с 2 часов ночи до 8 часов вечера.

По подсчетам ассоциации аэропортов ADV, запланированные перерывы в работе затронут не менее 220 тысяч пассажиров.

Руководство аэропортов советуют пассажирам, планирующим путешествия в этот день, перебронировать билеты на другие направления или дни. Те, чьи рейсы не выпадут из расписания, следует принять во внимание то, что прохождение контроля может занять намного больше времени. В любом случае, пассажиры должны связаться со своей компанией-перевозчиком и уточнить, не отменяется ли их рейс.

Как сообщалось ранее, Ver.di требует увеличения заработной платы и условий труда примерно 23 тысяч сотрудников в области безопасности в аэропортах Германии. По всей стране профсоюз призывает повысить почасовую заработную плату в зоне контроля до 20 евро в час. Работодатели отвергают это требование. Обе стороны проведут очередной, пятый по счету, раунд переговоров 23 января.

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Германия, Забастовка, Аэропорты, Ver.di.
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