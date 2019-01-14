Шпионские скандалы: Технику Huawei могут запретить в польских госструктурах

Новости мира: Польша может ограничить использование продукции Huawei.

Власти Польши могут рассмотреть вопрос о запрете использования продукции Huawei государственными органами из-за подозрения в шпионаже в отношении сотрудника этой китайской компании.

Об этом заявил представитель польского Министерства внедрения цифровых технологий Кароль Оконский, сообщает Reuters .

"Польша может рассмотреть вопрос о запрете использования продуктов Huawei государственными органами", - сказал он.

Польское правительство также может рассмотреть изменения в законодательстве, чтобы позволить властям ограничить доступ к продукции, которую производит любая компания, являющаяся угрозой для национальной безопасности.

Как сообщалось, Польша в пятницу арестовала китайского гражданина - сотрудника Huawei, и бывшего польского офицера безопасности по подозрению в шпионской деятельности в пользу Китая.