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В понедельник в Страсбурге откроется пленарная сессия Европарламента

В понедельник в Страсбурге откроется пленарная сессия Европарламента
01:52 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Европарламент обсудит ситуацию с Brexit после голосования в Палате общин Великобритании.

На открывающейся в понедельник в Страсбурге пленарной сессии Европейского парламента (14-17 января) состоится дискуссия по итогу голосования о соглашении по Brexit в Палате общин британского парламента.

"Утром в среду, 16 января, на следующий день после голосования в Палате общин депутаты обсудят ситуацию с выходом Соединенного Королевства из ЕС", - сообщила официальный представитель Европарламента Маржори Ван ден Бруке на брифинге в Брюсселе, знакомя журналистов с повесткой сессии Европарламента.

В связи с 20-летием евро, запущенной в безналичное обращение 1 января 1999 года, в рамках пленарной сессии во вторник пройдет церемония по случаю этой годовщины, которую откроет председатель Европарламента Антонио Таяни. Ожидаются выступления председателя Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера, главы Европейского центрального банка Марио Драги и председателя Еврогруппы Мариу Сентену.

Европарламент продолжит свои дебаты с руководителями государств-членов ЕС о будущем Евросоюза. На этот раз перед евродепутатами выступит в среду премьер-министр Испании Педро Санчес. Он будет пятнадцатым из европейских лидеров, которые принимали участие в таких дискуссиях.

На данной сессии европейские парламентарии обсудят итоги декабрьского саммита ЕС, сосредоточив затем дискуссию на одном из его главных пунктов - политике Евросоюза по вопросам миграции и предоставления убежища.

В январской повестке парламентариев - обсуждение результатов председательства Австрии в Совете ЕС и приоритетов румынского председательства.

Европарламент намерен придать импульс развитию автономного транспорта без водителей, чтобы ЕС осуществил прогресс в таких сферах, как техническая гармонизация, правила безопасности и ответственность. Будет поставлена на голосование соответствующая резолюция, которая призовет Еврокомиссию оказать европейской промышленности необходимую поддержку с целью развития и инвестиций в системы автономного транспорта, как наземного, так и морского и воздушного.

Евродепутаты дадут оценку ситуации с основополагающими правами в ЕС в 2017 году, в частности, относительно нарушений прав женщин, принципов правового государства, а также в связи с ростом проявлений ненависти, антисемитизма, гомофобии.

Участники пленарной сессии рассмотрят вопросы о состоянии демократии и прав человека в мире по ряду стран. В нынешней повестке - ситуация в Конго, Судане и Азербайджане, особенно случай находящегося в заключении блогера Мехмана Гусейнова.

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ЕС, Европарламент, Страсбург, Brexit.
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