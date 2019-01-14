"Надежда есть": Дуда сообщил о состоянии раненного накануне мэра Гданска

Новости мира: Президент Польши проинформировал, что состояние Павла Адамовича "очень тяжелое".

Врачи смогли восстановить работу сердца мэра Гданьска Павла Адамовича, который получил ножевое ранение во время благотворительного концерта. Как сообщил в воскресенье президент Польши Анджей Дуда, его сердцебиение удалось стабилизировать, информирует УНН со ссылкой на Twitter главы польского государства.

"Я получил информацию, что врачам удалось восстановить сердцебиение тяжелораненого мэра Павла Адамовича, надежда есть. Но его состояние очень тяжелое", — написал президент в Twitter.

Инцидент произошел во время благотворительного мероприятия "Большой оркестр праздничной помощи", в ходе которого в Польше ежегодно собирают средства на помощь медицинским учреждениям. Акция, проходящая во всех городах Польши, завершается концертом.

Как сообщают свидетели, во время участия в концерте Адамовича неизвестный ворвался на сцену и несколько раз ранил политика ножом.