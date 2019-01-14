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В Германии предложили ввести правила, запрещающие странам ЕС переманивать врачей

В Германии предложили ввести правила, запрещающие странам ЕС переманивать врачей
04:20 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: В Германии выступили за введение в ЕС правил, чтобы предотвратить миграцию врачей.

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что Евросоюзу следует рассмотреть возможность введения правил, которые запретят странам-членам переманивать друг у друга врачей и других профессионалов.

Об этом сообщает Reuters.

По его словам, когда одна страна переманивает врачей другой, это вызывает эффект домино. При этом он сетует на эмиграцию немецких врачей в Швейцарию.

"Я могу их понять. Швейцария – прекрасная страна. Но ясно и то, что существует нехватка этих специалистов в Германии. Тогда к нам приезжают польские врачи, чтобы работать в нашей стране, но потом врачей не хватает уже в Польше", - сказал Шпан.

"Это неправильно. Поэтому нам следует подумать над тем, чтобы создать новые правила по привлечению людей с определенными профессиями в ЕС без принципиального нарушения свободы передвижения в Европе", - добавил он.

По словам Шпана, в качестве модели для ЕС могут служить договоренности которые действуют в рамках Всемирной организации здравоохранения.

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Германия, ЕС, Врачи, Швейцария, Йенс Шпан.
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