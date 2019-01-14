В Германии предложили ввести правила, запрещающие странам ЕС переманивать врачей

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что Евросоюзу следует рассмотреть возможность введения правил, которые запретят странам-членам переманивать друг у друга врачей и других профессионалов.
Об этом сообщает Reuters.
По его словам, когда одна страна переманивает врачей другой, это вызывает эффект домино. При этом он сетует на эмиграцию немецких врачей в Швейцарию.
"Я могу их понять. Швейцария – прекрасная страна. Но ясно и то, что существует нехватка этих специалистов в Германии. Тогда к нам приезжают польские врачи, чтобы работать в нашей стране, но потом врачей не хватает уже в Польше", - сказал Шпан.
"Это неправильно. Поэтому нам следует подумать над тем, чтобы создать новые правила по привлечению людей с определенными профессиями в ЕС без принципиального нарушения свободы передвижения в Европе", - добавил он.
По словам Шпана, в качестве модели для ЕС могут служить договоренности которые действуют в рамках Всемирной организации здравоохранения.