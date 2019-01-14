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Партия Ле Пен начала кампанию по выборам в Европарламент

Партия Ле Пен начала кампанию по выборам в Европарламент
06:17 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Ле Пен хочет победить Макрона на выборах в Европарламент.

Во Франции ультраправая партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" объявила на съезде о начале кампании по выборам в Европарламент.

Об этом сообщает Радио Свобода.

В кампании, которая начинается, Ле Пен надеется воспользоваться трудностями Макрона, который столкнулся с протестами "желтых жилетов". Она заявила, что единственная сила, которая способна победить Макрона, – это ее партия.

Как кандидаты в Европарламент во время съезда были представлены двенадцать человек. Во главе списка 23-летний лидер партийного отделения в столичном регионе Иль-де-Франс Жордан Барделла. Третью позицию занимает координатор поездок французских политиков в Россию и оккупированный Крым, сопредседатель ассоциации Франко-российский диалог Тьерри Мариани.

По данным соцопроса от декабря 2018 года, за "Национальное объединение" готовы отдать голоса 24% опрошенных французов. На втором месте партия "Вперед, Республика!" президента Макрона (18%). За президентской партией следуют правые "Республиканцы" (11%) и крайне левая "Непокорная Франция" (9%).

Выборы в Европарламент намечены на май 2019 года.

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Франция, Европарламент, Марин Ле Пен, Национальное объединение.
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