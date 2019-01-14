Очень тяжелое: врачи рассказали о состоянии мэра Гданьска

Врачи смогли восстановить работу сердца мэра Гданьска Павла Адамовича, который получил ножевое ранение во время благотворительного концерта. Об этом в Twitter сообщил президент Польши Анджей Дуда.
"Врачам удалось восстановить сердцебиение Павла Адамовича", - написал Дуда.
По словам врача, у Адамовича колото-резаные раны сердца, диафрагмы и брюшной полости. Операция длилась пять часов, врачи использовали 41 единицу донорской крови.
"В ближайшие часы все решится", - сказал врач на пресс-конференции.
По его словам, медики оценивают состояние мэра Гданьска как тяжелое. Он также призвал людей помолиться за Адамовича.
Как сообщалось, 13 января во время благотворительного концерта в Гданьске неизвестный ударил Адамовича острым предметом. Мэра госпитализировали, нападавшего задержали. В полиции сообщили, что злоумышленник – 27-летний местный житель, который уже привлекался к уголовной ответственности, в частности, за грабежи.