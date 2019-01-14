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Очень тяжелое: врачи рассказали о состоянии мэра Гданьска

Очень тяжелое: врачи рассказали о состоянии мэра Гданьска
07:37 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира: Мэра польского города Гданьск Павла Адамовича, получившего ножевое ранение во время благотворительного мероприятия, прооперировали, его состояние очень тяжелое.

Врачи смогли восстановить работу сердца мэра Гданьска Павла Адамовича, который получил ножевое ранение во время благотворительного концерта. Об этом в Twitter сообщил президент Польши Анджей Дуда.

"Врачам удалось восстановить сердцебиение Павла Адамовича", - написал Дуда.

По словам врача, у Адамовича колото-резаные раны сердца, диафрагмы и брюшной полости. Операция длилась пять часов, врачи использовали 41 единицу донорской крови.

"В ближайшие часы все решится", - сказал врач на пресс-конференции.

По его словам, медики оценивают состояние мэра Гданьска как тяжелое. Он также призвал людей помолиться за Адамовича.

Как сообщалось, 13 января во время благотворительного концерта в Гданьске неизвестный ударил Адамовича острым предметом. Мэра госпитализировали, нападавшего задержали. В полиции сообщили, что злоумышленник – 27-летний местный житель, который уже привлекался к уголовной ответственности, в частности, за грабежи.

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Гданьск, Анджей Дуда, Павел Адамович, Мэр Гданьска.
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