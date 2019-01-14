Скачать
Понедельник, 14.01.2019
Рост цен в Украине: как подорожали продукты за год
Рост цен в Украине: как подорожали продукты за год
Лукашенко о конфликте на Донбассе: Это недоразумение надо заканчивать
Лукашенко о конфликте на Донбассе: Это недоразумение надо заканчивать
Теннисистка Ястремская, которая установила личный рекорд в рейтинге WTA (Фото)
18-летняя Ястремская - надежда украинского тенниса
Крещение Господне 2019: какого числа купаться, традиции
Крещение Господне 2019: какого числа купаться, традиции

Мэрия Рима и церковь спорят, как использовать монеты из фонтана Треви

Мэрия Рима и церковь спорят, как использовать монеты из фонтана Треви
14:28 Сегодня Телеграф

Новости мира: Мэр Рима Вирджиния Раджи и Римско-католическая церковь не могут договориться, на какие нужды следует направить монеты, которые ежегодно поднимают с фонтана Треви.

Мэр Рима и Римско-католическая церковь не могут разрешить спор по поводу того, как нужно использовать монеты , поднятыми из знаменитого фонтана Треви.

Как сообщают зарубежные издания, ежегодно из фонтана достают монет на 1,5 млн евро. Раньше их передавали католической благотворительной организации Caritas, которая помогает обездоленным. Но мэр Рима Вирджиния Раджи предлагает потратить эти деньги на полуразрушенную городскую инфраструктуру.

В благотворительной организации заявили, что от такого решения пострадают бедные люди и надеются, что это не окончательное решение.

Однако изменения уже одобрили городские советники, решение должно вступить в силу с апреля 2019 года. Но многие жители Италии также просят власть в социальных сетях пересмотреть данное решение.

Сообщается, что фонтан Треви, которому почти 300 лет, ежегодно посещают миллионы туристов со всего мира. Существует поверье, что человек, бросивший в него монетку, приедет в Рим еще раз. Две монеты — любовная встреча. Три — свадьба (бракосочетание). Четыре монеты — богатство. Пять монет — разлука.

Как сообщалось ранее,  Европейская комиссия достигла компромисса с Италией о бюджете на 2019 год после нескольких месяцев словесной перепалки. Таким образом Риму удалось избежать дисциплинарных мер со стороны ЕС. Италия рисковала попасть под санкции ЕС, если бы не пересмотрела свои планы по увеличению расходов на следующий год. Еврокомиссия назвала их "беспрецедентным" отклонением от финансовых правил еврозоны.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Туристы, Монеты, Рим, Фонтан Треви, Городская инфраструктура, Помощь бедным.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы на 14 января: что категорически нельзя делать в Васильев день
02 Посевалки-2019: актуальные поздравления в стихах
03 День Ангела Василия 2019: значение имени и поздравления
04 Морозы отступают: синоптики обещают штормовой ветер и гололед
05 Гороскоп на сегодня, 14 января 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Морозы отступают: синоптики обещают штормовой ветер и гололед
Погода: синоптики обещают штормовой ветер и гололед
У берегов Крыма произошло землетрясение
У берегов Крыма произошло землетрясение
Никол Пашинян назначен премьер-министром Армении
Никол Пашинян назначен премьер-министром Армении
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (07.01 - 13.01)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь