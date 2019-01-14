Мэрия Рима и церковь спорят, как использовать монеты из фонтана Треви

Новости мира: Мэр Рима Вирджиния Раджи и Римско-католическая церковь не могут договориться, на какие нужды следует направить монеты, которые ежегодно поднимают с фонтана Треви.

Мэр Рима и Римско-католическая церковь не могут разрешить спор по поводу того, как нужно использовать монеты , поднятыми из знаменитого фонтана Треви.

Как сообщают зарубежные издания, ежегодно из фонтана достают монет на 1,5 млн евро. Раньше их передавали католической благотворительной организации Caritas, которая помогает обездоленным. Но мэр Рима Вирджиния Раджи предлагает потратить эти деньги на полуразрушенную городскую инфраструктуру.

В благотворительной организации заявили, что от такого решения пострадают бедные люди и надеются, что это не окончательное решение.

Однако изменения уже одобрили городские советники, решение должно вступить в силу с апреля 2019 года. Но многие жители Италии также просят власть в социальных сетях пересмотреть данное решение.

Сообщается, что фонтан Треви, которому почти 300 лет, ежегодно посещают миллионы туристов со всего мира. Существует поверье, что человек, бросивший в него монетку, приедет в Рим еще раз. Две монеты — любовная встреча. Три — свадьба (бракосочетание). Четыре монеты — богатство. Пять монет — разлука.

Как сообщалось ранее, Европейская комиссия достигла компромисса с Италией о бюджете на 2019 год после нескольких месяцев словесной перепалки. Таким образом Риму удалось избежать дисциплинарных мер со стороны ЕС. Италия рисковала попасть под санкции ЕС, если бы не пересмотрела свои планы по увеличению расходов на следующий год. Еврокомиссия назвала их "беспрецедентным" отклонением от финансовых правил еврозоны.