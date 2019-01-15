МИД Испании о "жестком" Brexit: Это будет катастрофой для всех

Выход Великобритании из Европейского Союза без соглашения между Лондоном и Брюсселем станет катастрофой для всех.
Об этом в понедельник заявил министр иностранных дел Испании Жосеп Боррель, сообщает Reuters.
"Жесткий Brexit (выход Великобритании из ЕС без соглашения – ред.) будет катастрофой для всех", - сказал Боррель.
В то же время он отметил, что если Британия покинет ЕС без достигнутого соглашения с блоком, двусторонние соглашения между Мадридом и Лондоном останутся в силе.
Министр также добавил, что Испания имеет чрезвычайный план действия в случае жесткого Brexit.
Ранее, 11 января, в правительстве Великобритании сообщили, что страна может и не выйти из Европейского Союза 29 марта из-за того, что для этого нужно принять много законов.
Как известно, 15 января парламент Великобритании проведет голосование по соглашению с ЕС о Brexit, которой было достигнуто премьер-министром страны Терезой Мэй с Брюсселем в ноябре 2018 года.
Официальной датой выхода Великобритании из ЕС является 29 марта этого года.