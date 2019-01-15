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В Латвии полиция перехватила партию кокаина на 1 млрд. евро

В Латвии полиция перехватила партию кокаина на 1 млрд. евро
06:24 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира: В Латвии изъято более 2 тонн кокаина на сумму около 1 млрд евро.

В Латвии в ходе международной полицейской операции изъято более 2 тонн кокаина стоимостью около 1 млрд евро, а также задержаны пять человек.

Об этом сообщает Delfi.

"Во время операции полиция изъяла 2199 брикетов с логотипами Dolphin, Bad Boys, Gold и TNT, что эквивалентно 2 тоннам гидрохлорида кокаина. Наркотики были спрятаны в ящиках с бананами из Эквадора", - говорится в сообщении.

Как отмечается, с учетом того, что при розничной торговле цена за один грамм кокаина на территории Латвии колеблется в пределах 70 - 120 евро, стоимость изъятых наркотиков может перевалить за 1 млрд евро.

 

Начальник Госполиции Интс Кюзис отметил, что это рекордное количество наркотических веществ, изъятых на территории страны. По его словам, Латвию использовали как транзитную державу, дальше наркотик злоумышленники переправляют обычно или к Скандинавии, или к России.

В рамках операции задержаны пятеро граждан Латвии. Как сообщил начальник Криминальной полиции Андрей Гришин, трое подозреваемых взяты под стражу, еще к двум применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

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Латвия, Эквадор, Кокаин, Интс Кюзис.
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