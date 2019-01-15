Премьер-министр Нидерландов раздражен голландской "элитой" из-за критики Трампа

Новости мира: Премьер Нидерландов осудил "элиты, попивающие вино" за критику Трампа.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что он раздражен голландской "элитой, попиващюей белое вино" из-за критики президента США Дональда Трампа, отметив, что Трамп справедливо указывает на некоторые ошибки в ряде международных организаций.

"В этом мире международные структуры являются абсолютно необходимыми, но иногда меня раздражает, когда я слышу как элита, попивающая белое вино, в Амстердаме говорит: "Трамп очень ошибается"", - заявил Рютте в интервью Buitenhof.

Рютте сказал, что присутствие Трампа лучше "использовать, ведь он указывает на те вещи, которые не являются хорошими для многостороннего подхода".

Рютте также прокомментировал слухи о том, что он будет претендовать на одну из самых высоких в ЕС должностей - президента Европейского совета, заявив, что "национальные выборы важнее, чем европейские".

"Если бы я имел полный рабочий день в Брюсселе - о чем, кстати, никто меня не просил - тогда, я убежден, я был бы менее еффективным", - сказал он.