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Глава МВД Польши призвал ЕС и НАТО выработать общую позицию касаемо Huawei

Глава МВД Польши призвал ЕС и НАТО выработать общую позицию касаемо Huawei
06:47 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: Польский министр призвал НАТО и ЕС к общему решению по Huawei.

Министр внутренних дел Польши Йоахим Брудзиньский призвал Европейский Союз и НАТО работать над общей позицией относительно того, исключать ли китайскую корпорацию Huawei со своих рынков.

Об этом пишет RMF FM.

Заявление министра прозвучало после того, как в Польше арестовали китайского гражданина, работника местного отдела Huawei, по обвинению в шпионаже. Впрочем, представитель польских спецслужб сообщил, что обвинения не связаны непосредственно с Huawei.

"В НАТО также есть опасения относительно Huawei. Было бы очень целесообразно иметь общую позицию среди государств-членов ЕС и НАТО", - сказал Брудзиньский.

"Мы хотим, чтобы отношения с Китаем были хорошими, интенсивными и привлекательными для обеих сторон", - добавил он.

Польский правительственный чиновник, ответственный за кибербезопасность, Кароль Оконьский, сообщил Reuters в воскресенье, что "крутые" изменения политики в отношении Huawei не гарантированы после ареста, но использование продуктов компании в государственных учреждениях могут пересмотреть.

Представитель китайского внешнеполитического ведомства Хуа Чуньин, отвечая на замечания на очередном брифинге в Пекине, заявила, что Китай надеется, что польская сторона будет работать над созданием взаимного доверия и поддерживать отношения.

Хуа сказала, что "некоторые люди" стремятся использовать необоснованные обвинения в угрозе безопасности, чтобы "подавить и ограничить развитие китайских технологических компаний за рубежом".

Huawei уволила арестованного сотрудника в попытке отмежеваться от скандала.

Ряд государств, в частности США, Австралия, Великобритания и Япония, наложили значительные ограничения на Huawei и ZTE из-за опасений относительно национальной безопасности. Правительства этих стран прежде всего беспокоит роль китайских компаний в построении сетей 5G. Техника Huawei якобы "черные двери", которые дают китайским спецслужбам доступ к зашифрованным данным устройств.

В Еврокомиссии убеждены, что китайские компании производят чипы, которые могут быть использованы "для получения наших секретов".

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ЕС, НАТО, Huawei, Йоахим Брудзиньский.
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