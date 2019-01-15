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Ради голосования по Brexit британка отложила роды

Ради голосования по Brexit британка отложила роды
13:03 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира: Британский депутат Тьюлип Сиддик отложила роды ради голосования по Brexit

Депутат лейбористской партии Тьюлип Сиддик отложила роды ради участия в ключевом голосовании по соглашению о Brexit. Об этом сообщает BBC.

Врачи посоветовали Тьюлип Сиддик провести кесарево сечение в понедельник или вторник, однако она решила перенести процедуру на четверг, чтобы принять участие в голосовании.

"Если мой сын появится на свет на день позже, чем советовали врачи, но это будет мир с большим шансом на крепкие отношения между Британией и Европой, то это того стоит", - сказала Сиддик.

Brexit: 15 января в Британии состоится решающее голосование

В британском парламенте существует система, когда депутату, который не имеет возможности проголосовать, подбирают "пару" из оппозиции, которая тоже не голосует, и таким образом отсутствие парламентария не влияет на результат голосования.

Однако Тьюлип Сиддик заявила о своем недоверии к этой системе, напомнив о случае, когда представитель тори нарушил эту договоренность. Именно поэтому она решила самостоятельно принять участие в голосовании.

Как известно, в британском парламенте 15 января состоится голосование по соглашению о Brexit.

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ЕС, Британия, Brexit, Тьюлип Сиддик.
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