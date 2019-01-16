Парламент Австрии хочет пригласить украинских художников, писателей и ученых для представления Украины

Новости мира: Вольфганг Соботка отметил заинтересованность Австрии и в развитии культурных взаимоотношений.

Парламент Австрии намерен пригласить украинских художников, писателей и ученых для представления Украины, сообщил глава Национального совета Австрии Вольфганг Соботка.

Как сообщает во вторник пресс-служба аппарата Верховной Рады, В.Соботка в ходе встречи с председателем украинского парламента Андреем Парубием в Киеве заявил, что "Австрия заинтересована, чтобы Украина развивалась в экономическом смысле стабильно и последовательно", что послужит улучшению уровня жизни и уверенности людей в будущем.

Вместе с тем, В.Соботка отметил заинтересованность Австрии и в развитии культурных взаимоотношений. "Австрия в этом году хочет внести свой вклад в развитие культурных отношений – австрийский парламент намерен пригласить украинских художников, писателей и ученых для того, чтобы те лучше представили Украину в Австрии", - сказал он.

Спикер австрийского парламента отметил, что это касается как деятельности со стороны австрийского гражданского общества, так и правительства, и парламента. "Мы хотим пригласить, в частности, украинских детей-сирот в Австрию на отдых и реабилитацию, учитывая исторический опыт того, что когда-то приглашали австрийских детей в другие страны", - пояснил В.Соботка.

По его словам, Австрия последовательно выступает за то, чтобы "все проблемы, в частности, на востоке Украины решались мирным путем, поскольку нет другого пути, кроме пути переговоров".

"Нельзя решить эту проблему военным путем. Если применять военную силу, то, прежде всего, будет страдать от этого мирное гражданское население. И мы со стороны Европейского Союза считаем, что такого допускать нельзя. Надо решать все вопросы – и по Донбасса, и по Крыму – лишь путем переговоров", - цитирует слова В.Соботки пресс-служба аппарата Верховной Рады.

Спикер австрийского парламента также пригласил председателя Верховной Рады Андрея Парубия посетить Вену и парламент Австрии.