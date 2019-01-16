Из-за шквального ветра пилот не смог посадить самолет (Видео)

В Сети появилось видео неудавшейся попытки пилота посадить самолет. Он предпринял две попытки приземлиться, но так и не смог этого сделать из-за шквального ветра. Об этом пишет The Independent. Лайнер направлялся из Мальты в британский город Лидс. Сильные порывы ветра, достигавшие 22 метров в секунду, не дали воздушному судну зайти на посадку. В итоге пилоту пришлось отказаться от запланированной посадки в непосредственной близости от ВПП. Судно приземлилось с третьей попытки в аэропорту Ливерпуля.