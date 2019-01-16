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На форуме в Давосе заслушали доклад об угрозах в 2019 году

На форуме в Давосе заслушали доклад об угрозах в 2019 году
17:28 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Всемирный экономический форум назвал глобальные угрозы этого года.

Эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ) представили доклад о глобальных рисках 2019 года.

Об этом сообщает Meduza.

Наиболее вероятной из глобальных угроз в краткосрочной перспективе опрошенные для подготовки доклада эксперты сочли «экономическое противостояние» крупнейших государств. О нем говорили 91% опрошенных.

На втором месте оказалось «разрушение многосторонних торговых соглашений и правил» (88%), на третьем — «политическая конфронтация между крупнейшими державами» (85%).

В список наиболее вероятных угроз также, в числе прочих, попали кибератаки, распространение фейковых новостей и потеря доверия к коллективным договорам безопасности.

Доклад о глобальных угроза публикуется ежегодно перед началом форума в Давосе. Для подготовки доклада об угрозах 2019 года были опрошены около 1000 экспертов.

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Экономика, ВЭФ, Давос, Всемирный экономический форум.
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