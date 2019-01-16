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Россия и терроризм - два главных вызова для НАТО в 2019 году

Россия и терроризм - два главных вызова для НАТО в 2019 году
22:03 Сегодня Телеграф

Новости мира: В НАТО назвали главными вызовами России и терроризм.

Руководители генеральных штабов стран НАТО считают Россию и террористические организации двумя главными вызовами для Альянса в мире.

Об этом они заявили после совместного заседания в Брюсселе, сообщает Deutsche Welle.

"Начальники генеральных штабов согласились, что Россия и международные террористические группировки - два главных вызова", - заявил глава Военного комитета НАТО Стюарт Пич по итогам двухдневного заседания.

По словам Пича, Альянс и дальше будет мониторить характер военной деятельности РФ, но в то же время считает важным поддерживать каналы коммуникации между военными Альянса и России.

На заседании Военного комитета, в который входят начальники генштабов всех 29-ти стран НАТО, обсудили и военное сотрудничество с Украиной. "Выразили обеспокоенность действиями России в Черном море, особенно вокруг Азовского моря и Керченского пролива", - добавил Пич.

Он отказался назвать детали военных мер в ответ на эскалацию в Азовском море и Керченском проливе. "НАТО продолжает действовать в регионе Черного моря и вокруг него. НАТО продолжает сотрудничать со своим партнером Украиной", - сказал Пич.

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Все по теме:

НАТО, Брюссель, Россия, РФ, Альянс, Угроза РФ, Стюарт Пич.
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