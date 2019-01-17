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В Нидерландах британцы судятся с правительством из-за Brexit

В Нидерландах британцы судятся с правительством из-за Brexit
06:59 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира: В Нидерландах более 47 тыс. британских граждан первого поколения, а также 38,5 тыс. детей и взрослых, которые родились уже здесь.

Группа британцев, которые живут в Нидерландах, подала иск к правительству страны из-за отсутствия разъяснений и четких рекомендаций для них, учитывая Brexit. Об этом сообщает Dutch News.

Четверо британских граждан, живущих в Нидерландах, подали иск к голландскому правительству относительно их прав остаться гражданами ЕС независимо от соглашения (о Brexit - ред.)" - говорится в сообщении.

Во время судебного заседания в Амстердаме в понедельник они попросили судью помочь им выяснить, могут ли они работать, учиться или выезжать за границу в течение следующих 18 месяцев, не теряя своих прав и льгот в Нидерландах.

Адвокат подчеркнул, что британцы, которых он представляет, живут в "массовой неопределенности".

Он утверждал, что в соответствии с европейским законодательством гражданство ЕС является "автономным правом", которое не может быть упразднено, и иммиграционная служба IND дает рекомендации, которые вводят в заблуждение.

Это дело является продолжением попытки в прошлом году заставить Европейский суд признать права отдельных британских граждан в соответствии со статьей 20 Договора о функционировании Европейского Союза.

Ранее министр иностранных дел Стеф Блок заявил, что правительство примет "достойное решение" для британцев в Нидерландах, чтобы они могли остаться независимо от Brexit.

На этой неделе около 45 тысяч британских иммигрантов в Нидерландах получили письмо от IND, в котором сказано, что "с 29 марта 2019 года граждане Британии больше не являются гражданами ЕС" и их просят подать заявление на получение вида на жительство после 1 июля 2020 года.

Но в судебном деле речь идет о том, что утверждение IND относительно автоматической утраты британцами гражданства ЕС является неправильным, и они могут быть несправедливо "закрыты" во время 15-месячного переходного периода в Голландии.

Они хотят знать, могут ли их дети учиться за границей в Лондоне, например, не теряя прав на возвращение в Нидерланды, и могут ли они работать за границей, не теряя пенсии и проживания.

Адвокаты, защищающие государство, настаивают, что дело должен рассматривать другой суд, а именно по вопросам иммиграции. Они также заявили, что единственными "убытками" станет то, что британцам "придется пройти языковые курсы".

Судья попросила продлить сроки рассмотрения дела, подчеркнув, что понимает стремление граждан получить разъяснения от системы правосудия, но судить будет "с юридической точки зрения, на основании аргументов". Она добавила, что примет во внимание результат голосования Brexit и будущие события в Великобритании.

Правительство Нидерландов подсчитало, что без какого-либо соглашения или разрешения 20 тыс. взрослых британцев потеряют доступ к рынку труда.

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Нидерланды, Британцы, Brexit, Британцы судятся с правительством.
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