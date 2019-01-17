Суд Польши признал неконституционной "украинскую" поправку к закону об ИНП

Новости мира: Конституционный суд Польши признал поправку к закону о "преступлениях украинских националистов" незаконной.

Конституционный суд Польши признал незаконными положения поправки к Закону об ИНП, касающиеся "преступлений украинских националистов".

Как сообщает местное издание, Президент Польши Анджей Дуда в феврале 2018 года обратился в суд с просьбой проверить положения закона, в которых упоминаются "украинские националисты" и термин "Восточная Малопольша".

Согласно новому изменению, против лиц, которые "отрицают преступления украинских националистов в 1925-1950 годах, а также преступления украинских формирований, которые были коллаборационистами III Рейхе во время Второй мировой войны" закон позволит открывать уголовные производства против таких лиц.

Согласно статье 55 Закона об ИНП, за отрицание таких преступлений грозит штраф или лишение свободы до трех лет.

Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина ожидает окончательного одобрения изменений в закон "Об Институте нацпамяти". Присутствие в законе только украинского фактора создает ситуацию избирательности, которая не идет никому на пользу. Климкин считает польский закон "Об институте национальной памяти" (ИНП) несправедливым по отношению к украинцам и рассчитывает, что Конституционный суд Польши даст свою правовую оценку его положениям.