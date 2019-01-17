Греческие учителя опять вышли на акцию протеста

Новости мира: Сотни греческих учителей вышли на протест в Афинах, пока без столкновений.

Сотни греческих государственных служащих, в основном школьных учителей, вышли на марш в Афинах против предложенных правительством новых критериев найма учителей государственных школ.

Об этом пишет АР.

Левое правительство Греции пообещало нанять на полную ставку 15 тыс. учителей в течение следующих трех лет, начиная с этой осени.

Однако профсоюзы утверждают, что система найма несправедлива к учителям, которые годами работают по краткосрочным контрактам. Профсоюзы также требуют нанять больше педагогов.

Ассоциация государственных служащих "Адоди" объявила 24-часовую забастовку государственного сектора в четверг, чтобы поддержать требования учителей.

В течение последней недели в Афинах преподаватели провели два протеста из-за планов правительства относительно найма, которые были омрачены столкновениями между некоторыми демонстрантами и полицией.