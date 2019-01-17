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Великобритания арестовала сухогруз РФ

Великобритания арестовала сухогруз РФ
16:31 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира: В Британии арестовали российский сухогруз "Кузьма Минин".

В Британии арестовали российский сухогруз "Кузьма Минин", ранее севший на мель у берегов британского графства Корнуолл.

Об этом сообщило российское агентство ТАСС, ссылаясь на координатора Международной федерации транспортных рабочих Сергея Фишова.

По его словам, судно Мурманского морского пароходства арестовали за долги судовладельца.

В декабре судно, следовавшее из Нидерландов, село на мель вблизи порта Фалмут и получило повреждения топливного бака.

Позже его сняли с мели, оно стало на рейде порта. В связи с чрезвычайной ситуацией британские портовые власти задержали судно до завершения расследования инцидента и устранения повреждений.

Прежде чем отправиться в Великобританию, сухогруз долгое время не мог выйти из Нидерландов через коммерческие споры судовладельца с контрагентами.

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Великобритания, Россия, Сухогруз, Кузьма Минин.
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