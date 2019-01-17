Муж Елизаветы II попал в аварию

Новости мира: Супруг британской королевы Герцог Филипп попал в ДТП на своем авто.

В Великобритании герцог Эдинбургский Филипп, супруг королевы Великобритании Елизаветы II попал в ДТП, сообщает BBC.

Дорожно-транспортное происшествие случилось недалеко от имения Сандрингем, где Филипп с супругой находятся с Рождества.

Издание не указывает, был ли 92-летний Филипп за рулем своего Land Rover во время аварии, хотя иногда садится за руль.

На фотографии видно схожий с королевским Land Rover, который опрокинут на правую сторону вдоль дороги, а также второй легковой автомобиль. Местная полиция подтверждает факт ДТП с участием двух авто. Согласно предварительным данным, никто не пострадал.

Герцогу Филиппу в начале 2018 года провели операцию на бедре, а от публичной жизни он отошел в 2017 году.