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Муж Елизаветы II попал в аварию

Муж Елизаветы II попал в аварию
20:47 Сегодня Телеграф

Новости мира: Супруг британской королевы Герцог Филипп попал в ДТП на своем авто.

В Великобритании герцог Эдинбургский Филипп, супруг королевы Великобритании Елизаветы II  попал в ДТП, сообщает BBC.

Дорожно-транспортное происшествие случилось недалеко от имения Сандрингем, где Филипп с супругой находятся с Рождества.

Издание не указывает, был ли 92-летний Филипп за рулем своего Land Rover во время аварии, хотя иногда садится за руль.

На фотографии видно схожий с королевским Land Rover, который опрокинут на правую сторону вдоль дороги, а также второй легковой автомобиль. Местная полиция подтверждает факт ДТП с участием двух авто. Согласно предварительным данным, никто не пострадал.

Герцогу Филиппу в начале 2018 года провели операцию на бедре, а от публичной жизни он отошел в 2017 году.

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Великобритания, ДТП, Елизавета II, Герцог Филипп.
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