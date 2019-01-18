Скачать
Пятница, 18.01.2019
МИД Германии: Строительство &quot;Северного потока-2&quot; уже не остановить
МИД Германии: "Северный поток-2" уже не остановить
Нафтогаз: Россия может прекратить транзит газа через Украину в 2020 году
Нафтогаз: Россия может прекратить транзит газа через Украину в 2020 году
Севидов возглавил болгарский клуб
Севидов возглавил болгарский клуб
Крещенский сочельник 2019: что нельзя делать, приметы
Крещенский сочельник 2019: что нельзя делать, приметы

В Швеции полиция предъявила обвинения по делу о краже короны Карла IX

В Швеции полиция предъявила обвинения по делу о краже короны Карла IX
10:42 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости мира: В Швеции объявили обвинение подозреваемому в похищении короны и других драгоценностей, которые принадлежали королю Карлу IX и его жене Кристине.

Правоохранители Швеции объявили обвинения мужчине, которого подозревают в краже двух драгоценных корон, принадлежащих королю Карлу IX и его жене Кристине, из собора Стренгнес вблизи Стокгольма.

Сообщается, что драгоценности стоимостью 65 млн крон ($7,2 миллиона)были похищены 31 июля 2018 года из собора во время выставки. Злоумышленники также украли и державу (символ власти монарха).

По данным зарубежных СМИ, двое воров разбили стекло, а после кражи сбежали на велосипедах с места преступления, а потом на моторной лодке по реке западу от Стокгольма.

Полиция Швеции сообщила, что драгоценности пока найти не удалось. Правоохранителям удалось задержать 22-летнего подозреваемого с помощью следов ДНК с места преступления. Но, как сообщается, он отрицает свою причастность.

Также отмечается, что полиция задержала и второго подозреваемого, но ему на данный ммоент не предъявили обвинений.

Карл IX из династии Васа стал королем Швеции в 1604 году. В 1611 году разразился конфликт между Швецией и Данией, который стал неожиданностью для Карла IX и привел к его смерти от удара в том же году. Шведский король был погребен в соборе в Стренгнесе.

 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Швеция, Драгоценности, Кража, Подозреваемый, Обвинение, Корона, Карл IX, Жена Кристина.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Врачи рассказали о фрукте, который вреден для организма
02 Первое Лунное затмение 21 января 2019 года: особенности влияния Луны на человека
03 Крещенский сочельник 2019: что нельзя делать, приметы
04 Будут ли изымать бумажные 1, 2, 5 и 10 гривен: пояснения НБУ
05 Определились победители ралли-марафона Дакар-2019
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Доллар и евро продолжают дорожать: Курс валют на 18 января
Доллар и евро продолжают дорожать: Курс валют на 18 января
Прогноз погоды на Крещение: в Украину идут иорданские морозы
Прогноз погоды на Крещение: в Украину идут иорданские морозы
Фракция &quot;НФ&quot; исключила нардепа Тимошенко за намерение идти в президенты
"Однофамилец" Тимошенко идет в президенты
На спутнике Сатурна впервые засекли дожди
На спутнике Сатурна впервые засекли дожди
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь