В Швеции полиция предъявила обвинения по делу о краже короны Карла IX

Новости мира: В Швеции объявили обвинение подозреваемому в похищении короны и других драгоценностей, которые принадлежали королю Карлу IX и его жене Кристине.

Правоохранители Швеции объявили обвинения мужчине, которого подозревают в краже двух драгоценных корон, принадлежащих королю Карлу IX и его жене Кристине, из собора Стренгнес вблизи Стокгольма.

Сообщается, что драгоценности стоимостью 65 млн крон ($7,2 миллиона)были похищены 31 июля 2018 года из собора во время выставки. Злоумышленники также украли и державу (символ власти монарха).

По данным зарубежных СМИ, двое воров разбили стекло, а после кражи сбежали на велосипедах с места преступления, а потом на моторной лодке по реке западу от Стокгольма.

Полиция Швеции сообщила, что драгоценности пока найти не удалось. Правоохранителям удалось задержать 22-летнего подозреваемого с помощью следов ДНК с места преступления. Но, как сообщается, он отрицает свою причастность.

Также отмечается, что полиция задержала и второго подозреваемого, но ему на данный ммоент не предъявили обвинений.

Карл IX из династии Васа стал королем Швеции в 1604 году. В 1611 году разразился конфликт между Швецией и Данией, который стал неожиданностью для Карла IX и привел к его смерти от удара в том же году. Шведский король был погребен в соборе в Стренгнесе.