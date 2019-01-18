Грузия и три страны Африки в Германии признаны безопасными

Новости мира: Нижняя палата парламента Германии признала безопасными три страны Африки и Грузию.

Немецкий Бундестаг (нижняя палата парламента) одобрил правительственный план объявить три североафриканские страны и Грузию безопасными страны происхождения.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Законопроект об изменении законов о получении убежища в Германии поддержали 509 депутатов из большой коалиции консерваторов и социал-демократов, а также крайне правой "Альтернативы для Германии" и правоцентристских "Свободных демократов".

Документ предлагает признать Алжир, Марокко, Тунис и Грузию безопасными странами усложнит обращения граждан этих стран за убежищем в Германии.

Внося законодательство в Бундестаг, министр внутренних дел Хорст Зеегофер утверждал, что поправки только признают то, что уже является реальностью.

Он отметил, что заявки граждан из четырех упомянутых стран имели очень низкие показатели успешности - от 2,3% в случае Марокко до 0,3% для Грузии. Он также утверждал, что новые правила позволят Германии сосредоточить усилия на тех, кто действительно нуждается в убежище.

Однако этот законопроект еще должен быть одобрен Бундесратом (верхней палатой парламента), который состоит из представителей 16 федеральных земель Германии.

В девяти из этих земель в правительства входят "зеленые", которые не поддерживают эти изменения и могут сорвать принятие правительственных предложений. Такое уже произошло в 2017 году.

"Зеленые" вместе с Левой партией утверждают, что измененный закон ничего не сделает для улучшения процедуры предоставления убежища в Германии.

Они указывают на то, что количество заявителей из этих четырех стран сократилась на 85% с 2016 года, тогда как количество депортаций возросла в десять раз.

Голосование в Бундесрате запланировано на 15 февраля.