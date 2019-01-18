Скачать
Пятница, 18.01.2019
МИД Украины: У нас нет никаких дипотношений с РФ
МИД Украины: У нас нет никаких дипотношений с РФ
Путин согласился допустить иностранных специалистов в Керченский пролив
Путин согласился допустить иностранных специалистов в Керченский пролив
The Ring: Кличко вернется на три боя
The Ring: Кличко вернется на три боя
Крещенский Сочельник 2019: смс поздравления, открытки
Крещенский Сочельник 2019: смс поздравления, открытки

Грузия и три страны Африки в Германии признаны безопасными

Грузия и три страны Африки в Германии признаны безопасными
15:21 Сегодня Телеграф eurointegration.com.ua

Новости мира: Нижняя палата парламента Германии признала безопасными три страны Африки и Грузию.

Немецкий Бундестаг (нижняя палата парламента) одобрил правительственный план объявить три североафриканские страны и Грузию безопасными страны происхождения.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Законопроект об изменении законов о получении убежища в Германии поддержали 509 депутатов из большой коалиции консерваторов и социал-демократов, а также крайне правой "Альтернативы для Германии" и правоцентристских "Свободных демократов".

Документ предлагает признать Алжир, Марокко, Тунис и Грузию безопасными странами усложнит обращения граждан этих стран за убежищем в Германии.

Внося законодательство в Бундестаг, министр внутренних дел Хорст Зеегофер утверждал, что поправки только признают то, что уже является реальностью.

Он отметил, что заявки граждан из четырех упомянутых стран имели очень низкие показатели успешности - от 2,3% в случае Марокко до 0,3% для Грузии. Он также утверждал, что новые правила позволят Германии сосредоточить усилия на тех, кто действительно нуждается в убежище.

Однако этот законопроект еще должен быть одобрен Бундесратом (верхней палатой парламента), который состоит из представителей 16 федеральных земель Германии.

В девяти из этих земель в правительства входят "зеленые", которые не поддерживают эти изменения и могут сорвать принятие правительственных предложений. Такое уже произошло в 2017 году.

"Зеленые" вместе с Левой партией утверждают, что измененный закон ничего не сделает для улучшения процедуры предоставления убежища в Германии.

Они указывают на то, что количество заявителей из этих четырех стран сократилась на 85% с 2016 года, тогда как количество депортаций возросла в десять раз.

Голосование в Бундесрате запланировано на 15 февраля.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Грузия, Африка, Бундестаг, Безопасные страны.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Крещенский сочельник 2019: что нельзя делать, приметы
02 Гороскоп на сегодня, 18 января 2019: все знаки Зодиака
03 Прогноз погоды на Крещение: в Украину идут иорданские морозы
04 Первое Лунное затмение 21 января 2019 года: особенности влияния Луны на человека
05 Рада приняла важный закон о социальных услугах: что изменится
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Не только ЕС: Украина ведет переговоры о безвизе еще с 22 стран
Украина ведет переговоры о безвизе еще с 22 стран
Прогноз погоды на Крещение: в Украину идут иорданские морозы
Прогноз погоды на Крещение: в Украину идут иорданские морозы
Верховная Рада завершила девятую сессию и ушла на каникулы до 5 февраля
Верховная Рада завершила девятую сессию
Крещенский сочельником 2019: поздравления в стихах
Крещенский сочельником 2019: поздравления в стихах
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь