В Гданське прощаются с мэром, который скончался после ножевых ранений в сердце

Новости мира: В Гданське сегодня гроб с телом мэра Гданська Павла Адамовича перенесут в базилику Успения Пресвятой Девы Марии, а 19 января пройдет заупокойная месса.

Внутри здания Европейского центра Солидарности в Гданське накануне выставили гроб с телом мэра Гданьска Павла Адамовича.

На протяжении суток возле тела умершего будет стоять почетный караул, состоящий из двух человек, представителей польских скаутов, муниципальной службы Гданьска и армии.

Сегодня, 18 января, в 17:00 гроб в траурной прецессии перенесут в базилику Успения Пресвятой Девы Марии, в которой в субботу, 19 января, состоится заупокойная месса.

Сообщается, что похоронная процессия пройдет в по улицам города, где находятся места, которые были важными в жизни Павла Адамовича, а именно, школа и лицей.

Представители городского управления призывают жителей Гданьска воспользоваться в пятницу и субботу городским транспортом, проезд в эти дни будет бесплатным, а улицы в центре Города будут перекрыты.

Напомним, 53-летнего Адамовича, который был мэром Гданьска в течение 20 лет, совершил нападение 27-летний мужчина во время благотворительного концерта. Он взобрался на сцену и нанес чиновнику ножевые ранения в область сердца. Он успел крикнуть в микрофон, что ранее был якобы несправедливо заключен по вине оппозиционной партии "Гражданская платформа", членом которой был Адамович. Врачи не смогли спасти жизнь мэра, и 14 января Адамович умер. Мужчину арестовали на три месяца.

Близкий к следствию источник сообщил, что о своих планах Стефан В. рассказал товарищу по тюрьме, с которым встретился после выхода на свободу. Он приехал в столицу, поскольку, по его словам, "хотел совершить что-то большое, о чем все будут говорить".

Непосредственно на выходе из тюрьмы, где он провел пять с половиной лет за ограбления банков, он заказал такси и прибыл в аэропорт, а оттуда - в столицу. Там он сначала проиграл в казино 2000 злотых, которые он скопил во время пребывания в тюрьме.

На третью ночь после выхода на свободу около трех часов ночи Стефан В. пришел к президентскому дворцу и хотел пробраться на его территорию, но отказался от затеи и отправился в Гданськ на поезде. Убийца Аамовича в последствии признался следователям, что был убежден: полиция за ним следит из-за его предыдущих угроз совершить покушение.