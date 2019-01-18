Супруга экс-президента Интерпола опасается похищения властями Китая

Новости мира: Жена бывшего президента Интерпола Грейс Мэн просит политического убежища во Франции.

Жена бывшего президента Интерпола Мэн Хунвэя, содержащегося под стражей в Китае, просит о политическом убежище для себя и своих детей во Франции.

Как сообщает BBC, Грейс Мэн и ее семилетние дети-близнецы живут в Лионе, где находится штаб-квартира Интерпола.

Мэн Хунвэй, который занимал пост президента Интерпола, пропал в конце сентября. Позже выяснилось, что он был задержан в Китае по подозрению в коррупции. Хунвэй позже подал в отставку с поста президента Интерпола.

Его жена и дети находятся под защитой полиции, поскольку получали угрозы. Жена заявила в интервью французским СМИ, что она боится своего похищения.

"Я получала странные телефонные звонки. Даже моя машина была повреждена. Двое китайцев - мужчина и женщина - следили за мной в гостинице", - рассказала она.

В своих интервью медиа она отказывается показывать лицо, так как боится за свою безопасность.