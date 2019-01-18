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Гражданин России планировал теракт в Норвегии

Гражданин России планировал теракт в Норвегии
17:12 Сегодня Телеграф eurointegration.com.ua

Новости мира: В Норвегии по подозрению в терроризме задержали россиянина, он напал с ножом на женщину.

Норвежская полиция подозревает в терроризме россиянина, который в четверг напал с ножом на женщину в супермаркете Осло.

Об этом сообщает Reuters.

Нападение произошло, когда женщина расплачивалась на кассе супермаркета. Вскоре после ножевой атаки полиция задержала подозреваемого - 20-летнего россиянина.

Глава службы безопасности норвежской полиции Бенедикт Бьорнланд сообщила на пресс-конференции, что задержанного подозревают в терроризме.

"Этот человек сказал во время допроса, что он хотел убить несколько человек, и еще это был акт терроризма", - сказала Бьорнланд.

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Полиция расследует возможные связи задержанного с исламистскими экстремистами.

Пострадавшая находится в критическом состоянии в больнице.

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Норвегия, Россиянин, Осло, Терроризм.
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