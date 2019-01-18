Гражданин России планировал теракт в Норвегии

Норвежская полиция подозревает в терроризме россиянина, который в четверг напал с ножом на женщину в супермаркете Осло.
Об этом сообщает Reuters.
Нападение произошло, когда женщина расплачивалась на кассе супермаркета. Вскоре после ножевой атаки полиция задержала подозреваемого - 20-летнего россиянина.
Глава службы безопасности норвежской полиции Бенедикт Бьорнланд сообщила на пресс-конференции, что задержанного подозревают в терроризме.
"Этот человек сказал во время допроса, что он хотел убить несколько человек, и еще это был акт терроризма", - сказала Бьорнланд.
Полиция расследует возможные связи задержанного с исламистскими экстремистами.
Пострадавшая находится в критическом состоянии в больнице.