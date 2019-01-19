От Британии требуют участия в грядущих выборах в Европарламент если Brexit затянется

Новости мира: Майские выборы в Европарламент могут произойти с Британией.

Британии нужно будет голосовать на выборах в Европарламент, если до 2 июля Brexit не состоится.

Об этом сообщает Reuters.

"Европейская комиссия в пятницу заявила, что британцам нужно будет избрать своих представителей в следующий состав Европейского парламента, если страна будет оставаться в ЕС на момент первого заседания нового состава парламента 2 июля", - говорится в сообщении.

Представитель Еврокомиссии Маргаритис Шинас заявил на брифинге о том, что исполнительный орган ЕС не получал пока ни одного запроса от Лондона об отсрочке запланированного на 29 марта выхода из ЕС, и поэтому такая дискуссия является лишь теоретической.

"У нас есть парламент, который формируется по определенным правилам, которые требуют непосредственного избрания членов из всех государств Евросоюза не позднее первого дня начала работы нового парламента, в этом случае - второго июля", - добавил Шинас.

Как сообщалось ранее, 15 января британские парламентарии не поддержали предложенную премьером Терезой Мэй соглашение о Brexit. В поддержку соглашения выступили 202 парламентария, против - 432.