Наплыв мигрантов: Испания озадачилась улучшением условий в миграционных центрах

Новости мира: Испания улучшит условия миграционных центров на фоне наплыва мигрантов из Африки.

Правительство Испании обещает улучшить условия в восьми центрах содержания мигрантов и построить новый центр из-за увеличения количества мигрантов из Северной Африки, прибывающих морским путем.

Об этом заявил министр внутренних дел Фернандо Гранде-Марласка, сообщает Associated Press.

"Правительство намерено обеспечить большее уважение к достоинству людей и их правам", - сказал министр.

Центры должны размещать мигрантов, незаконно находящихся в Испании, до 60 дней, но этот лимит часто превышается и большинство из них переполнены.

По данным ЕС, около 57 тысяч мигрантов пересекли Средиземное море и прибыли в Испанию в прошлом году. Это было вдвое больше, чем в 2017 году.