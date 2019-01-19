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Наплыв мигрантов: Испания озадачилась улучшением условий в миграционных центрах

Наплыв мигрантов: Испания озадачилась улучшением условий в миграционных центрах
04:07 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: Испания улучшит условия миграционных центров на фоне наплыва мигрантов из Африки.

Правительство Испании обещает улучшить условия в восьми центрах содержания мигрантов и построить новый центр из-за увеличения количества мигрантов из Северной Африки, прибывающих морским путем.

Об этом заявил министр внутренних дел Фернандо Гранде-Марласка, сообщает Associated Press.

"Правительство намерено обеспечить большее уважение к достоинству людей и их правам", - сказал министр.

Центры должны размещать мигрантов, незаконно находящихся в Испании, до 60 дней, но этот лимит часто превышается и большинство из них переполнены.

По данным ЕС, около 57 тысяч мигрантов пересекли Средиземное море и прибыли в Испанию в прошлом году. Это было вдвое больше, чем в 2017 году.

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Мигранты, Испания, Средиземное море, Фернандо Гранде-Марласка.
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